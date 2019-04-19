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Посольство США в Украине рекомендует американским гражданам избегать скопления людей и демонстраций в центре Киева в связи с проведением дебатов на НСК «Олимпийский».

«Вечером в пятницу, 19 апреля, на стадионе «Олимпийский» в центре Киева состоятся президентские дебаты. В воскресенье, 21 апреля, украинцы будут голосовать во втором туре президентских выборов. По всей стране ожидаются большие скопления людей, в частности в центре Киева», - говорится в сообщении.

Гражданам США рекомендуют избегать толп и демонстраций, быть готовыми к повышенному присутствию полицейских, перекрытию улиц, ограничениям и обыскам, следить за сообщениями в СМИ.

Напомним, Президент Петр Порошенко согласился начать дебатысо своим оппонентом на выборах Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» в Киеве 19 апреля в 19:00. 

Запуск зрителей на НСК «Олимпийский» начнется в 16:00. 

Центральная избирательная комиссия согласилась перенести теледебаты на Общественном с 20:00 на 21:00. Зеленский на них не придет.
ForUm

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