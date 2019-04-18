Запуск зрителей на НСК «Олимпийский» начнется в 16:00. Об этом сказал первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время координационного совещания накануне проведения дебатов между кандидатами на пост президента, сообщили ForUm’у в пресс-службе МВД.

«Все подразделения МВД переведены в усиленный вариант несения службы. Мы ожидаем, что на «Олимпийском» будут присутствовать около 60 тысяч граждан. Планируется привлечь до 10 тысяч правоохранителей. Будет возможность экстренной санитарной эвакуации как извне, так и изнутри стадиона», - сказал Яровой.

По его словам, будут приняты безальтернативные меры безопасности, установленные фильтрационные пункты, ограничено движение всех видов транспорта.

Председатель Национальной полиции Сергей Князев заверил, что полиция сделает невозможным все проявления массовых нарушений общественного порядка.

«Важность завтрашнего мероприятия невозможно переоценить. Мы не допустим ни одного сбоя», - сказал он.

Первый заместитель председателя ГосЧС Олег Мельчуцкий сообщил, что Госслужба по чрезвычайным ситуациям готова к выполнению поставленных перед ней задач.

«На стадионе будут присутствовать более 160 спасателей и 15 единиц техники. Подготовлено резерв в количестве 300 человек и 80 единиц техники. Среди них будут и представители пиротехнического подразделения и подразделения радиационной, химической, биологической и ядерной безопасности », - добавил он.

Напомним, Президент Петр Порошенко согласился начать дебаты со своим оппонентом на выборах Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» в Киеве 19 апреля в 19:00.

16 апреля команды кандидатов заключили трехстороннее соглашение с НСК «Олимпийский». Штабы договорились об аренде стадиона с 09:00 до 00:00 19 апреля.