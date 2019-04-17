Президент Петр Порошенко согласился начать дебаты со своим оппонентом на выборах Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» в Киеве 19 апреля в 19:00.

Об этом сообщается на странице штаба Порошенко в Facebook.





В связи с усиленными мерами безопасности зрители допускаются на стадион по предварительной регистрации. Рамки будут открыты на вход с 16:30, пропускать будут по спискам и удостоверениями личности.

Желающим прийти на стадион следует заполнить анкеты: https://forms.gle/CNoaQXZxsUnxyihZ8

Напомним, представитель штаба Порошенко Олег Медведев заявил, что дебаты с Порошенко на «Олимпийском» 19 апреля могут состояться, если они не будут совпадать по времени с дебатами в эфире Общественного.

16 апреля Зеленский заявил о начале распространения бесплатных билетов на дебаты, запланированные на 19 апреля на НСК «Олимпийский».