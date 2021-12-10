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Посольство США считает российские обвинения в якобы провокации со стороны ВМС ВСУ в Керченком проливе частью кампании РФ по отвлечению внимания от собственной агрессии.

«Донбасс» имеет полное право плавать в водах Украины. Ложные обвинения России являются частью ее неустанной кампании по отвлечению от ее последних агрессивных провокационных действий. Новые незаконные ограничения в Керченском проливе и Азовском море – очередной акт агрессии против Украины», - отмечается в Twitter Посольства.

 

 

По заявлению ФСБ РФ, в четверг утром корабль управления «Донбасс» ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива.

В 13:45 сопровождающий «Донбасс» корабль береговой охраны погранслужбы ФСБ России предупредил о необходимости соблюдения российского законодательства в части, касающейся подачи необходимых заявок на прохождение Керченским проливом.

«Получен ответ, что следовать через Керченский пролив не планирует», - сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Ближе к вечеру корабль управления «Донбасс» лег на обратный от Керченского пролива курс. Далее российские военные констатировали, что корабль «на запросы не реагирует. Действия экипажа украинского корабля расцениваются как провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания».

В штабе Операции объединенных сил опровергли фейковые заявления ФСБ РФ о нарушениях украинским судном «Донбасс» «чувствительных» для россиян зон Азовского моря.

«Судно ВМС Вооруженных сил Украины «Донбасс» не входило в чувствительные зоны. Корабль выполняет задачи в своих территориальных водах. В настоящее время "Донбасс" возвращается на базу», – сообщали в штабе.
ForUm

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