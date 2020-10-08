Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет участвовать в следующих дебатах с Джо Байденом.

Об этом Трамп сказал в интервью Fox Business в четверг, сообщает «Европейская правда».

Его заявление прозвучало всего через несколько минут после того, как комиссия по президентским дебатам объявила, что следующий раунд дебатов 15 октября будет виртуальным.

«Комиссия изменила стиль дебатов, и он для нас неприемлем», - сказал Трамп во время интервью.

Он добавил, что «легко победил Байдена в первых дебатах», и рассчитывал повторить это во время вторых.

«Я не собираюсь тратить свое время на виртуальные дебаты», - сказал Трамп, назвав такой формат «смешным».

«Они пытаются защитить Байдена. Каждый пытается», - добавил президент США.