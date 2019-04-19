Полиция Киева призывает штабы кандидатов в президенты не менять формат дебатов на НСК «Олимпийский».

Об этом сегодня, 19 апреля, сообщил глава полиции Киева Андрей Крищенко, информирует пресс-служба столичного главка.

По его словам, формат дебатов и меры безопасности на НСК «Олимпийский», а также маршруты входа/выхода, места нахождения сторонников кандидатов и их разграничения были утверждены представителями обеих штабов и правоохранителями, менять его – подвергать опасности граждан.

«Формат проведения дебатов был утвержден на консультационном совещании с участием представителей МВД, УГО, штабов кандидатов и руководства НСК «Олимпийский». Кроме этого, были сделаны соответствующие расчеты сил и средств, чтобы безопасность на стадионе была максимальной. Изменение формата мероприятия приведет к существенному снижению уровня безопасности на стадионе. Призываю штабы проводить дебаты по заранее согласованному всеми сторонами плану», - сказал Крищенко.

Напомним, Президент Петр Порошенко согласился начать дебатысо своим оппонентом на выборах Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» в Киеве 19 апреля в 19:00.

Запуск зрителей на НСК «Олимпийский» начнется в 16:00.

Центральная избирательная комиссия согласилась перенести теледебаты на Общественном с 20:00 на 21:00. Зеленский на них не придет.