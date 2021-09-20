По факту хулиганских действий на НСК «Олимпийский» начато уголовное производство, сообщила пресс-служба полиции.

Усилия правоохранителей направлены на установление всех участников драки и привлечения правонарушителей к ответственности.

Во время футбольного матча правоохранители получили информацию, что на одном из секторов между болельщиками произошла драка. Впоследствии в полицию поступили заявления от потерпевших.

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Предварительно установлено, что один из зрителей сделал замечание другим о прекращении использования файеров. В ответ на замечание молодые люди перелезли через забор в другой сектор и устроили драку.

Как только охранники стадиона, в функции которых входит реагирование на противоправные действия зрителей непосредственно на трибунах, сообщили полицейским о случившемся, спецназ сразу прибыл к сектору. Сейчас с заявлениями о телесных повреждениях различной степени тяжести в Печерское управление полиции обратились четыре человека.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.