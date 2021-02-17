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Поединок 1/16 финала Лиги Европы по футболу, в котором 18 февраля на столичном стадионе НСК «Олимпийский» будут встречаться киевское «Динамо» и бельгийский «Брюгге», может произойти при частичном присутствии болельщиков.

Такую возможность дает решение украинского правительства, принятое на заседании 17 февраля, передает Радио Свобода.

Заполненность арены, согласно заявке «Динамо», не будет превышать 30%, то есть поединок сможет посетить не более 21 тыс. болельщиков (после реконструкции, проведенной к Евро-2012, вместимость стадиона сократилась до 70 тыс.).

Вместе с тем решение правительства дает возможность пускать на стадионы зрителей с заполненностью арены до 50%.

Также после консультаций с делегатом УЕФА клубы согласились начать игру не в 20:00, а ранее, в 17:00 по Киеву. Причиной такого решения является морозная погода - днем ​​18 февраля столбики термометров в украинской столице не поднимутся выше минус 11 градусов, а в ночь на 19 февраля ожидается до минус 23 градусов. Регламент УЕФА предусматривает перенос игры, если температура составляет минус 15 градусов или ниже.
ForUm

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