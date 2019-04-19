После пожара в Нотр-Дам де Пари сохраняется угроза обрушения трех элементов собора. Об этом заявил министр культуры Франции Франк Риестер, сообщает 112 Украина со ссылкой на Le Figaro.

По словам Риестера, в соборе Нотр-Дам де Пари обнаружены три уязвимые точки. Первая из них расположена в северном трансепте собора – треугольный элемент длиной около 15 метров, который пересекает фасад, больше не поддерживается балками крыши. Предполагается, что в случае падения такой элемент может разрушить большую часть северного фасада.

Также опасения вызывает западный фронтон между двумя колокольнями, так как в результате пожара обрушились перекрытия, на которые он опирался. Третьим проблемным элементом является угол южной колокольни, который деформировался в результате нагрева.

Как ранее сообщал ForUm, 15 апреля около 18:50 в соборе Нотр-Дам в центре Парижа начался крупный пожар.

В результате рухнул шпиль исторического памятника.

Утром 16 апреля пожар был ликвидирован.

Структуру здания спасатели смогли уберечь от полного уничтожения. Великие христианские реликвии – Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня.

Витражи XII и XIII веков, в том числе и окно-роза, не были повреждены. Огонь не тронул и орган Собора Парижской Богоматери, однако на него попала вода от тушения пожара.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал полностью восстановить Собор парижской богоматери за пять лет.