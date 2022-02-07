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Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 8 февраля, осуществит поездку в Украину, сообщил Елисейский дворец.

Согласно повестке дня, размещенной на сайте Елисейского дворца, 8 февраля президент Франции будет пребывать в Украине, передает Интерфакс-Украина.

Также указано, что в понедельник, 7 февраля, Макрон посетит РФ.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан объявил о визите в Киев с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок 7-8 февраля и подтвердил намерение добиваться деэскалации вокруг Украины в рамках «нормандского формата». 7 февраля в Киеве ждут Бербок.

Канцлер Германии Олаф Шольц намерен посетить Киев 14 февраля, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого, 15 февраля, Шольц отправится в Москву, где состоится его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

По данным издания, в преддверие визита в Украину и РФ, 7 февраля, канцлер Германии будет находиться в Вашингтоне, где обсудит ситуацию вокруг Украины с президентом США Джозефом Байденом.
ForUm

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