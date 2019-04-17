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Лефортовский районный суд Москвы на три месяца – до 24 июля – продлил срок содержания под стражей четырем военнопленным украинским морякам – Роману Мокряку, Андрею Опрыску, Евгению Семидоцкому и Сергею Цибизову.

Так, суд удовлетворил ходатайство следователей ФСБ РФ, сообщает Громадське.

Сторона обвинения просила продлить арест, подчеркивая необходимость получения результатов экспертиз.

Сторона защиты заявила, что украинцы являются военнопленными и должны быть освобождены, причем сторона защиты заявила, что захват моряков было фактом агрессии со стороны РФ.

Сами моряки не отвечали ни на какие вопросы кроме имени, возраста и звания, подчеркивая, что в соответствии с третьей Женевской конвенции являются военнопленными.

Напомним, 25 ноября 2018 в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

 27-28 ноября 2018 в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Их перевели в Москву.  

Все моряки заявили следствию, что являются военнопленными
ForUm

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