Парижский прокурор Реми Хейц заявил, что у правоохранителей нет свидетельств поджога в Соборе Парижской Богоматери и они работают над предположением, что пожар возник случайно.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на AP.

Прокурор сказал, что расследование будет «долгим и сложным». Он отметил, что пять следователей работают над делом.

Он говорит, что они будут допрашивать сотрудников пяти компаний, которые были наняты для ремонта на крыше собора, который ремонтировался перед пожаром. Там и вспыхнул огонь.

Как ранее сообщал ForUm, 15 апреля около 18:50 в соборе Нотр-Дам в центре Парижа начался крупный пожар.

В результате рухнул шпиль исторического памятника.

Утром 16 апреля пожар был ликвидирован.

Структуру здания спасатели смогли уберечь от полного уничтожения. Великие христианские реликвии – Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня.

Витражи XII и XIII веков, в том числе и окно-роза, не были повреждены. Огонь не тронул и орган Собора Парижской Богоматери, однако на него попала вода от тушения пожара.