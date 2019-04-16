Команды кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского заключили трехстороннее соглашение с НСК «Олимпийский». Штабы договорились об аренде стадиона с 09:00 до 00:00 19 апреля.

ООО «Телерадиокомпания «Студия 1+1» подала иск в Печерский районный суд Киева к Президенту Украины Петру Порошенко и ООО «Издательский дом «Медиа-ДК» (сайт «Новое время»).

Сегодня утром ликвидирован пожар в соборе Парижской Богоматери. Структуру здания спасатели смогли уберечь от полного уничтожения. Великие христианские реликвии – Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня.

Витражи XII и XIII веков, в том числе и окно-роза, не были повреждены. Огонь не тронул и орган Собора Парижской Богоматери, однако на него попала вода от тушения пожара.

Нардепа Надежду Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус Владимира Рубана выпустили из-под стражи. Савченко планирует вернуться к работе в Раде.

Международный арбитражный суд вынес решение взыскать с России в пользу ПАО «Укрнафта» 44,4 миллиона долларов компенсации за экспроприацию имущества компании в аннексированном Крыму.

Задержанная возле села Иванковичи Киевской области вооруженная группа готовила преступление в отношении львовского криминального авторитета Владимира Дидуха, а не кандидата в президенты Владимира Зеленского, заявили в ГПУ.

Президент Украины Петр Порошенко недоволен работой Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры, расследующего дела преступлений против активистов Революции достоинства. В ответ начальник управления Сергей Горбатюк заявил, что Порошенко «создавал проблемы» при расследовании дел Майдана.

Соломенский райсуд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро начать уголовное производство против спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

На мариупольском направлении украинские военные отбили нападение вражеской диверсионно-разведывательной группы.

Главный архитектор Кельнского собора прогнозирует, что на восстановление ущерба, который понес Собор Парижской Богоматери в результате сокрушительного пожара, могут уйти десятилетия.