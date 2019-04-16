Главный архитектор Кельнского собора прогнозирует, что на восстановление ущерба, который понес Собор Парижской Богоматери в результате сокрушительного пожара, могут уйти десятилетия.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на агентство Associated Press.

Петер Фюссен, курирующий все строительные работы в Кельнском соборе, заявил, что «наверняка понадобятся годы, возможно, даже десятилетия, пока последние разрушения, нанесенные этим ужасным пожаром, не будут полностью восстановлены».

Кельнский собор был сильно поврежден во время Второй мировой войны, и работы по его восстановлению продолжаются уже более 70 лет.

В комментарии телекомпании RTL Фюссен назвал пожар в Париже «трагедией европейского масштаба», ведь много церквей и соборов по всему континенту были возведены по образцу французской архитектуры.

Он сказал, что «когда последний камень был заложен в Нотр-Дам, первый был заложен здесь, в Кельне».

Как ранее сообщал ForUm, 15 апреля около 18:50 в соборе Нотр-Дам в центре Парижа начался крупный пожар.

В результате рухнул шпиль исторического памятника.

Утром 16 апреля пожар был ликвидирован.

Структуру здания спасатели смогли уберечь от полного уничтожения. Великие христианские реликвии – Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня.

Витражи XII и XIII веков, в том числе и окно-роза, не были повреждены. Огонь не тронул и орган Собора Парижской Богоматери, однако на него попала вода от тушения пожара.