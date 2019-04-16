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Международный арбитражный суд вынес решение взыскать с России в пользу ПАО «Укрнафта» 44,4 миллиона долларов компенсации за экспроприацию имущества компании в аннексированном Крыму, сообщает пресс-служба компании.

«12 апреля 2019 года арбитражный суд принял решение взыскать с Российской Федерации в пользу ПАО «Укрнафта» 44,4 млн долл. США компенсации за экспроприацию имущества ПАО «Укрнафта» в аннексированной Российской Федерацией Автономной Республике Крым», – говорится в сообщении.

В «Укрнафте» подчеркнули, что на сумму компенсации согласно решению арбитражного суда начисляются проценты, начиная с 22 апреля 2014 года. По состоянию на апрель 2019 размер начисленных процентов составляет более 5,5 млн долл. США.

Напомним, 1 марта глава НАК Андрей Коболев сообщил, что трибунал при постоянной палате Третейского суда в Гааге подтвердил вину России в утрате «Нафтогазом Украины» активов группы в Крыму.

При этом Россия не признала решение Третейского суда.

 
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