Кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский договорились с НСК об аренде стадиона с 09:00 до 00:00 19 апреля. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба НСК.

«Такое соглашение действительно было заключено, стадион арендован с 9:00 до 00:00 на пятницу», - сказал собеседник агентства.

При этом НСК отказался назвать стоимость аренды и другие условия, предусмотренные договором.

Пресс-служба отметила, что другие детали, в том числе относительно доступа граждан на стадион, будут обнародованы позже в зависимости от достигнутых договоренностей.

Отметим, что ранее спикер штаба Порошенко заявил, что штабы Зеленского и Порошенко договорились об аренде «Олимпийского» вечером 19 апреля.