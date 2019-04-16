Команды кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского заключили трехстороннее соглашение с НСК «Олимпийский».

Об этом на брифинге рассказал представитель штаба Порошенко Олег Медведев, передает Украинская правда.

«Сегодня утром было заключено трехстороннее соглашение, подписанное НСК «Олимпийский», представителямии избирательных штабов Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Это – трехсторонний договор об аренде стадиона на вечер 19 апреля», - сообщил он.

Отмечается, что вечером 16 апреля штабы кандидатов должны продолжить переговоры.

«Наши представители собираются обсуждать регламент этих дебатов. Пока у нас разные видения: одна сторона настроена на шоу, мы - на проведение полноценной дискуссии», - сказал Медведев.

В команде действующего президента заверили, что Порошенко согласен на дебаты на стадионе, в том числе 19 апреля, но, по словам Медведева, это должна быть «содержательная несколькочасовая дискуссия, а не феерическое шоу».

«За основу для проведения дебатов должен быть взят формат проведения дискуссии, который прописан в законе. Это - дебаты на базе общественного телевидения», - добавил он.

В то же время Медведев добавил, что Порошенко будет придерживаться законодательства в части организации дебатов.

Он отметил, что ответственность за безопасность на стадионе возлагается на Нацгвардию и Нацполицию, ведь на «Олимпийский» придут десятки тысяч человек.

Напомним, ранее Медведев заявил, что дебаты с Порошенко на «Олимпийском» 19 апреля могут состояться, если они не будут совпадать по времени с дебатами в эфире Общественного.