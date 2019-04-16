Начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк считает, что Президент Петр Порошенко «создавал проблемы» при расследовании дел Майдана.

Об этом он заявил в комментарии LB.ua, комментируя слова Порошенко о неэффективном расследовании.

«Что я могу ответили президенту на такие обвинения? На самом деле, все годы, начиная с 2015-го, отчитываясь о работе, я постоянно заявлял проблемах, сопровождающих расследование. В том числе - говорил об ответственности или неприятии того же президента. Если бы было желание помогать - то за это время можно было присоединиться (к расследованию. - Ред.). А упоминать будто бы виновных во время предвыборной гонки - не имеет ничего общего с желанием помогать. Это просто желание найти каких-то «крайних» не озвучивая при этом проблем», - сказал Горбатюк.

Он также подчеркнул, что президент «должен понимать проблемы и препятствия в расследовании».

«Самая большая проблема касается судебного разбирательства, где у нас огромное количество обвинительных актов, которые рассматриваются в судах годами, но не имеют своего завершения. Как раз здесь - ответственность руководства государства, поскольку все пять лет его каденции едва ли не половина судов - не укомплектованы или не продлен срок каденции судей, что соответственно увеличивает нагрузку на суды и делает невозможным рассмотрение дел в короткие сроки», - сказал Горбатюк.

«Вторая проблема - это деятельность Высшего совета правосудия, куда мы неоднократно писали жалобы на затягивание рассмотрения и нарушения законодательства судьями. Но на практике - ни одной реакции с их стороны. А в совете - также представители президента. Третья проблема - это законодательное обеспечение процесса. Это принятие изменений в законодательство в течение пяти лет, которые вредили расследованию и создавали основания для уничтожения самих дел исключительно по процедурным моментам. Это и т.н. «поправка Лозового», потеря полномочий следователей, расследующих майдановские дела. Но президент эти законы подписывал. Таким образом, президент лично создавал проблемы для расследования дел Майдана», - добавил он.

При этом Горбатюк заверил ,что «работа у нас никогда не останавливалась, несмотря на все те проблемы, которые нам создавали».

Напомним, ранее Порошенко заявил, что ответственность за неудовлетворительное расследование дел Майдана несет Горбатюк.