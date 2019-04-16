ООО «Телерадиокомпания «Студия 1+1» подала иск в Печерский районный суд Киева к Президенту Украины Петру Порошенко и ООО «Издательский дом «Медиа-ДК» (сайт «Новое время»). Об этом говорится в заявлении «1+1».

Медиагруппа в своем иске просит суд признать недостоверными ряд информационных сообщений, которые были распространены Порошенко после интервью в эфире «Радио НВ» 10 апреля.

Также суд просят обеспечить опровержение таких сообщений в течение семи дней со дня вступления судебного решения в законную силу.

Кроме того, «1+1» просит взыскать с Порошенко моральный вред в размере 1 млн гривен. Эти средства компания обещает перечислить в фонд помощи армии «Вернись живым».

По убеждению медиагруппы, слова Президента в интервью «Радио НВ» создают у украинцев ложное представление, что информационная деятельность телеканала носит негативный, необъективный и предвзятый характер и, вероятно, связана с нарушениями закона, поскольку на журналистов, по слов Порошенко, оказывает влияние и давление владелец телеканала.

«Это негативно влияет на деловую репутацию группы «1+1 медиа», которая добывалась на протяжении лет, подрывает авторитет и доверие к информационной деятельности, позорит медиахолдинг в глазах зрителей и партнеров, в том числе международных», - говорится в заявлении.

В эфире «Радио НВ» Порошенко сказал, что «главным инструментом распространения лжи в течение последних месяцев, как ни прискорбно, стал «1+1». Этот телеканал превратился в покорного исполнителя политических заказов своего владельца».

Напомним, 25 марта стало известно, что Порошенко решил подать в суд на телеканал «1+1».

23 марта в программе «Украинские сенсации-2019» на канале 1+1 заявили о том, что Президент Петр Порошенко якобы организовывал многочисленные коррупционные схемы, а также обвинили его в убийстве его собственного брата Михаила.

Тогда гендиректор группы «1+1 Media» Александр Ткаченко пригрозил Порошенко судом из-за его заявлений о запуганных журналистах.

Позже Ткаченко еще раз заявил о намерении подать в суд на Президента «за прошлые обвинения в адрес канала» и за то, что Глава государства «ворвался в эфир, частной компании, без приглашения».