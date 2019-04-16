Президент Украины Петр Порошенко недоволен работой Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры, расследующего дела преступлений против активистов Революции достоинства. Об этом он заявил во время участия в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

На вопрос, как он оценивает результаты расследования преступлений против активистов Майдана, Президент подчеркнул, что во время Революции достоинства также был на Майдане: «Мы по одну сторону баррикад».

Он отметил, что расследование дел о преследовании активистов на Майдане важно. Президент напомнил, что после побега Януковича, парламент принял решение об амнистии. «Амнистия с обеих сторон. И огромное количество тех, кто преследовал активистов до 20 февраля, защитились амнистией», - отметил он.

«Но мы точно должны привлечь к ответственности тех, кто причастен к убийствам Героев Небесной Сотни, кто причастен к очень жесткому и грубому избиению в Мариинском парке, на Грушевского, и к другим событиям», - сказал Глава государства. Порошенко поблагодарил за работу активистов.

«Я недоволен работой Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры, который сконцентрировал у себя все дела и несет персональную ответственность за качество расследования. Мне кажется, фамилия прокурора - Горбатюк. Он очень эффективно сотрудничал с семьями Небесной Сотни, с общественными активистами. Но мне нужен результат, чтобы те, кто преследовали, оказались в тюрьме. Эти преступления не имеют срока давности. Мы точно с вами должны все сделать, чтобы справедливость была восстановлена, а зло наказано», - отметил Порошенко. Он добавил, что качество расследования является неудовлетворительным.

Президент также высказал предостережение, что с командой его оппонента на выборах претендуют на возвращение к власти те, кто работал в Администрации Януковича, был в его команде и подозреваются в издании преступных приказов. «Буду делать все возможное, в том числе и для того, чтобы, не дай Бог, случился приход таких людей к власти - мы никоим образом не могли бы позволить, чтобы они таким образом испортили расследование», - сказал он.

Напомним, ранее начальник Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявил, что подозрения в совершении убийств на Майдане Незалежности во время Революции достоинства объявлены 66 лицам.