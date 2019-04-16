Освобожденная из-под стражи внефракционный народный депутат Надежда Савченко, которую подозревают в организации теракта, планирует вернуться к работе в Верховной Раде.

Об этом Громадському сообщил ее адвокат Александр Шадрин.

«Событие, которого мы добивались более года», - сказал он об освобождении из-под стражи.

«Савченко планирует вернуться к работе в Верховной Раде, надеюсь, ее уже можно будет увидеть на ближайших заседаниях», - добавил адвокат.

По его мнению, освобождение Савченко из-под стражи положительно повлияет на рассмотрение дела, ведь теперь им «не придется отвлекаться на меры и содержание под стражей» - «сосредоточимся на рассмотрении дела по существу».

Напомним, 16 апреля Надежду Савченко и Владимира Рубана выпустили из-под стражи.

Как известно, руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан был задержан 8 марта 2018 на линии разграничения в зоне АТО.

Ему вменяют подготовку террористического акта и незаконное владение оружием.

23 марта 2018 года Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии Савченко под стражу без альтернативы внесения залога.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Киевский апелляционный суд определил подсудность уголовного производства в отношении Савченко и Рубана за Броварским районным судом Киевской области.