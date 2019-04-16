также в разделеОбщество
Суд обязал НАБУ открыть дело против Парубия 25
Президент раскритиковал Горбатюка за плохое расследование дел Майдана 30
Крупное немецкое издание: У пограничной службы Украины нет причин препятствовать пересечению границы Бойко и Медведчуком 17
Суд отменил розыск и заочный арест пророссийского блогера Шария 35
Луценко об освобождении Савченко и Рубана: Судебная система тяжело больна 166
Суд арестовал подозреваемых в убийстве ювелира Киселева 44
Украина готова отправить специалистов для восстановления Нотр-Дама 21
ГПУ: Задержанная на Киевщине банда не готовила покушение на Зеленского 61
За сутки военные уничтожили 6 оккупантов 21
Савченко и Рубана освободили из-под стражи в зале суда 141
15 апреля. Картина дня 59
На Киевщине задержали банду, готовившую убийство криминального авторитета 46
НАБУ задержало экстрадированного из Германии экс-нардепа Крючкова 30
Разведка: В ОРДЛО планируют скрыто провести очередную мобилизацию 31
Суд вынес приговор диверсанту, готовившему теракты по Украине 27
В Украине хотят ввести химическую кастрацию педофилов 57
Полиция задержала убийц ювелира Киселева 103
В Украине создали новый БТР с цифровой связью и дронами 83

Освобожденная из-под стражи внефракционный народный депутат Надежда Савченко, которую подозревают в организации теракта, планирует вернуться к работе в Верховной Раде.

Об этом Громадському сообщил ее адвокат Александр Шадрин.

«Событие, которого мы добивались более года», - сказал он об освобождении из-под стражи.

«Савченко планирует вернуться к работе в Верховной Раде, надеюсь, ее уже можно будет увидеть на ближайших заседаниях», - добавил адвокат.

По его мнению, освобождение Савченко из-под стражи положительно повлияет на рассмотрение дела, ведь теперь им «не придется отвлекаться на меры и содержание под стражей» - «сосредоточимся на рассмотрении дела по существу».

Напомним, 16 апреля Надежду Савченко и Владимира Рубана выпустили из-под стражи.

Как известно, руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан был задержан 8 марта 2018 на линии разграничения в зоне АТО.

Ему вменяют подготовку террористического акта и незаконное владение оружием.

23 марта 2018 года Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии Савченко под стражу без альтернативы внесения залога.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Киевский апелляционный суд определил подсудность уголовного производства в отношении Савченко и Рубана за Броварским районным судом Киевской области. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
2699 грн.
24
Теги