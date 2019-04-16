Народного депутата Надежду Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана выпустили из-под стражи, сообщила Громадському сестра Савченко Вера.

По ее словам, Надежду отпустили, поскольку срок ее ареста истек 16 апреля. Ранее суд не продлил ей срок меры пресечения.

Сама Савченко, комментируя свое освобождение, заявила, что «будет бороться за Украину».

Также она заявила, что докажет свою невиновность «Я докажу свою невиновность, я выиграю в этом суде. Теперь нам спешить некуда», - заявила Савченко.

Как известно, руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан был задержан 8 марта 2018 на линии разграничения в зоне АТО.

Ему вменяют подготовку террористического акта и незаконное владение оружием.

23 марта 2018 года Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии Савченко под стражу без альтернативы внесения залога.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Киевский апелляционный суд определил подсудность уголовного производства в отношении Савченко и Рубана за Броварским районным судом Киевской области.