Задержанная возле села Иванковичи Киевской области вооруженная группа готовила преступление в отношении одного известного криминального авторитета, а не кандидата в президенты Владимира Зеленского. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

По ее словам, в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по ч.1 ст.14 ч.3 ст.289, ч.1 ст.263, ч.1 ст. 348, п.п.11,12 ч.2 ст.115 УК Украины, вчера, 15 апреля, ГУНП в Киевской области под процессуальным руководством прокуратуры области задержана вооруженная группа людей, которые при задержании оказали сопротивление полицейским.

По предварительной информации, указанные три человека готовили преступление против одного известного в преступном мире авторитета по заказу пока неустановленных лиц.

«В то же время, задержание происходило в лесу, рядом с дорогой, ведущей в село Иванковичи. Учитывая то, что многим СМИ известно, что именно в Иванковичах проживает семья кандидата в президенты Украины В. Зеленского, отдельные средства массовой информации через сообщение одного из народных депутатов ошибочно начали трактовать данное событие, как возможное покушении на него. Официально заявляем, что никакого отношения указанная задержанная группа лиц к кандидату в президенты Украины В. Зеленского не имеет и в правоохранительных органах отсутствует какая-либо информация о приготовлении ними преступления в отношении последнего», – подчеркнула Сарган.

Он отметила, что преступление они готовили относительно другого лица, которое по стечению обстоятельств также проживает неподалеку.

«Правоохранителями была проведена длительная и кропотливая работа с целью предотвращения совершения особо тяжкого преступления, которое вчера дало свои результаты. В настоящее время готовятся ходатайства об избрании им меры пресечения. Досудебное расследование продолжается. Вся возможная информация по данному поводу будет предоставлена позже», – подытожила Сарган.

Напомним, 15 апреля полиция Киевской области задержала вооруженную группу из трех человек, которые готовили заказное убийство львовского криминального авторитета.