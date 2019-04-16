Трое мужчин, которых задержали в Киевской области, планировали убийство львовского криминального авторитета Владимира Дидуха.

Об этом «Украинской правде» сообщил источник в Генеральной прокуратуре.

По его данным, пострадавший - Дидух Владимир Станиславович, 1967 года рождения.

Отмечается, что задержанные готовили нападение в течение около 3 месяцев. В ходе тщательной подготовки к преступлению они арендовали квартиру в Киеве, приобрели станковый пулемет «ДШК» и автомобиль «Тойота Ленд Крузер Прадо».

Сообщили в ГПУ также имена пойманных преступников: 38-летний ранее судимый львовянин Сергей Цвень, известный в криминальных кругах по прозвищу «Цвик»; 45-летний Владимир Билык, официально проживает в Житомирской, но является уроженцем Львовской области; и 41-летний львовянин Андрей Солтис.

Во время обыска личных вещей у Билык и Цвеня найдены пистолеты «Беретта» и ТТ.

По версии полиции, преступники готовили убийство из корыстных побуждений - хотели завладеть деньгами и материальными ценностями.

Напомним, 15 апреля полиция Киевской области задержала вооруженную группу из трех человек, которые готовили заказное убийство львовского криминального авторитета.