Трое мужчин, которых задержали в Киевской области, планировали убийство львовского криминального авторитета Владимира Дидуха.
Об этом «Украинской правде» сообщил источник в Генеральной прокуратуре.
По его данным, пострадавший - Дидух Владимир Станиславович, 1967 года рождения.
Отмечается, что задержанные готовили нападение в течение около 3 месяцев. В ходе тщательной подготовки к преступлению они арендовали квартиру в Киеве, приобрели станковый пулемет «ДШК» и автомобиль «Тойота Ленд Крузер Прадо».
Сообщили в ГПУ также имена пойманных преступников: 38-летний ранее судимый львовянин Сергей Цвень, известный в криминальных кругах по прозвищу «Цвик»; 45-летний Владимир Билык, официально проживает в Житомирской, но является уроженцем Львовской области; и 41-летний львовянин Андрей Солтис.
Во время обыска личных вещей у Билык и Цвеня найдены пистолеты «Беретта» и ТТ.
По версии полиции, преступники готовили убийство из корыстных побуждений - хотели завладеть деньгами и материальными ценностями.
Напомним, 15 апреля полиция Киевской области задержала вооруженную группу из трех человек, которые готовили заказное убийство львовского криминального авторитета.
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