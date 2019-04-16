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Соломенский райсуд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро начать уголовное производство против спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Соответствующее постановление суда размещено в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает УНИАН.

НАБУ должно открыть производство по статье 210 Уголовного кодекса (нецелевое использование средств; расходы бюджета, предоставление кредитов из бюджета без бюджетного назначения или с превышением этого назначения) и статье 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением).

В решение суда говорится, что в конце февраля НАБУ отправили по почте заявление о совершенных Парубием уголовных правонарушениях, но бюро не открыло производство.

Теперь же человек, который отправил это заявление, обратился в суд. И Соломенский суд Киева стал на сторону истца, обязав НАБУ открыть производство.
ForUm

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