Французский сатирический еженедельный журнал Charlie Hebdo представил карикатурную обложку нового номера, посвященную пожару в соборе Парижской Богоматери. Обложка опубликована в Twitter издания, сообщает УНИАН.
На обложке изображена горящая голова президента Франции Эммануэля Макрона с подписью «реформы».
На первой странице также написано: «Я начну с каркаса». Журнал выйдет во вторник, 16 апреля.
Как ранее сообщал ForUm, 15 апреля около 18:50 в соборе Нотр-Дам в центре Парижа начался крупный пожар.
В результате рухнул шпиль исторического памятника.
Утром 16 апреля пожар был ликвидирован.
Структуру здания спасатели смогли уберечь от полного уничтожения. Великие христианские реликвии – Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня.
Витражи XII и XIII веков, в том числе и окно-роза, не были повреждены. Огонь не тронул и орган Собора Парижской Богоматери, однако на него попала вода от тушения пожара.
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