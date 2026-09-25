Макрон вимагає припинити удари по російських НПЗ

Франція докладає зусиль, щоб запобігти дефіциту палива за допомогою дипломатичних заходів.
Париж має намір запропонувати так званий подвійний мораторій в рамках дипломатичних зусиль, спрямованих на зниження напруженості на енергетичному ринку, повідомляє BFMTV.
Йдеться про припинення ударів по російських нафтопереробних заводах та бойових дій у Чорному морі.
"Припиніть атакувати російські нафтопереробні заводи та припиніть бойові дії в Чорному морі", - сказав президент Франції Емманюель Макрон.
Макрон заявив, що Франція працюватиме над відновленням судноплавства в Ормузькій протоці, яка має ключове значення для світових постачань нафти та інших енергоносіїв.
Париж закликатиме країни G7 повторно використати стратегічні запаси нафти, щоб послабити напруженість на енергетичному ринку.
Фото: ОП.Автор: Галина Роюк