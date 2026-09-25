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Полiтика

Макрон вимагає припинити удари по російських НПЗ

Макрон вимагає припинити удари по російських НПЗ

Франція докладає зусиль, щоб запобігти дефіциту палива за допомогою дипломатичних заходів.

Париж має намір запропонувати так званий подвійний мораторій в рамках дипломатичних зусиль, спрямованих на зниження напруженості на енергетичному ринку, повідомляє BFMTV.

Йдеться про припинення ударів по російських нафтопереробних заводах та бойових дій у Чорному морі.

"Припиніть атакувати російські нафтопереробні заводи та припиніть бойові дії в Чорному морі", - сказав президент Франції Емманюель Макрон.

Макрон заявив, що Франція працюватиме над відновленням судноплавства в Ормузькій протоці, яка має ключове значення для світових постачань нафти та інших енергоносіїв.

Париж закликатиме країни G7 повторно використати стратегічні запаси нафти, щоб послабити напруженість на енергетичному ринку.

Фото: ОП.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

РосіяНПЗУкраїнанафтаФранціявійнапаливоМакронОрмузька протока
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