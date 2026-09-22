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Війна

Франція поставить Україні радари та перехоплювачі

Франція поставить Україні радари та перехоплювачі

На тлі загрози перебоїв з опаленням та електропостачанням через російські удари по енергетичній інфраструктурі України країни G7 мобілізують підтримку напередодні зими.

"Російські удари по енергетичній інфраструктурі України загрожують залишити мільйони сімей без опалення та електроенергії. Франція буде поруч з Україною, щоб допомогти їй пережити зиму, а "Енергетична група G7" також мобілізується на її підтримку", – заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Франція посилює протиповітряну оборону України. Підписуючи контракт на постачання радіолокаційних станцій та перехоплювачів: "Ми посилюємо українську протиповітряну оборону, підписуючи контракт на постачання радарів та надаючи ракети-перехоплювачі".

Макрон повідомив, що обговорив цю підтримку з президентом США Дональдом Трампом, а також перспективу енергетичного перемир'я та мораторію в Чорному морі, які підтримує Франція.

"Це стане одним із ключових питань переговорів, які мають поновитися і привести до справедливого та сталого миру", – зазначив він.

Фото: Х.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

РосіяУкраїнаФранціявійнаенергетикаМакрон
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