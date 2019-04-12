Президент Украины Петр Порошенко посетил с рабочим визитом Берлин и Париж. Канцлер Ангела Меркель объяснила, почему пригласила в Берлин Порошенко, а не Зеленского.

Глава государства хочет собрать «нормандскую четверку» сразу после выборов.

Также Порошенко и Меркель призывают Россию к «пасхальному перемирию» на востоке Украины с 18 апреля.

Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского встретилась с президентом Франции Еммануэлем Макроном.

В Верховной Раде передали запрос в Министерство обороны, чтобы узнать, дезертировал ли Зеленский в 2014 году от армии, в министерстве ответили, что проверят.

Министр внутренних дел Арсен Аваков допускает, что действующего Главу государства Петра Порошенко компетентные органы могут вызвать на допрос после завершения каденции его президентства относительно коррупционных дел, о которых пишут СМИ.

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко обратилась в Министерство внутренних дел с требованием открыть уголовное дело на авторов, сценаристов и исполнителя главной роли сериала «Слуга народа» за эпизоды, где расстреливается парламент и проходят похороны президента. В МВД заявили, что не получали обращений от лиц, которые видели в эпизодах «Слуга народа» угрозы для собственной жизни и здоровья.

Генеральный директор группы «1+1 медиа» Александр Ткаченко заявил о намерении подать в суд на Президента Петра Порошенко «за прошлые обвинения в адрес канала» и за то, что Глава государства «ворвался в эфир, частной компании, без приглашения». 11 апреля Порошенко неожиданно приехал на эфир программы «Право на власть» на телеканале «1+1», входе которого между ним и кандидатом в президенты Владимиром Зеленский произошла перепалка.

Также Порошенко в эфире программы объяснил, почему был уволен глава Одесской ОГА Максим Степанов.

Следственный комитет РФ объявил в розыск бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко.

Президент Петр Порошенко уволил Андрея Гордеева с должности председателя Херсонской областной государственной администрации.

Центральная избирательная комиссия определила очередность предоставления эфирного времени кандидатам на пост президента Украины для предвыборной агитации за счет и в пределах средств госбюджета.