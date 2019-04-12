Между кандидатами в президенты Владимиром Зеленский и Петром Порошенко произошел спор в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».



Глава государства неожиданно приехал на телеканал и пригласил своего конкурента на выборах во втором туре на дебаты прямо в этой студии, сообщает УНИАН.

Порошенко поблагодарил ведущую Натальи Мосейчук за работу и назвал ее «замечательной журналисткой».

Она подчеркнула, что сейчас на канале будут выяснять, сможет ли Зеленский приехать в студию и принять участие в программе.

Через несколько минут Мосейчук сообщила, что Зеленский уже направляется во Францию и не может физически присутствовать на эфире, однако смог выйти в прямой эфир по телефону.

Во время разговора Зеленский вновь согласился провести дебаты с Порошенко 19 апреля на НСК «Олимпийский». «Что касается дебатов, мы договорились, и я предложил 19 числа на НСК Олимпийском. Я пригласил господина Порошенко на дебаты. Он сказал «стадион, так стадион» и принял эти условия... Поэтому я приглашаю на дебаты, которые подтвердил Петр Порошенко, 19 числа на Олимпийском», - отметил Зеленский.

Во время разговора они перебивали друг друга и не могли прийти к согласию относительно окончательной даты дебатов. »Вас не перебивал народ пять лет, дайте мне сказать. Господин Порошенко, послушайте меня», - сказал Зеленский Порошенко.

Порошенко пытался дебатировать во время эфира: «Я хотел бы, чтобы вы имели возможность услышать ответ. Дебаты - это, когда я Вас послушал, а Вы слушаете меня. Господин Зеленский, дайте возможность Вам ответить. Иначе это не дебаты».

Потом настаивал провести дискуссию 14 апреля на стадионе, а 19 – на Общественном. Впрочем, его оппонент настаивал на том, что дебаты состоятся только 19 апреля на НСК, а эфире не дебаты.

«Еще раз подчеркиваю: 19 апреля на НСК «Олимпийский» будут дебаты. Вы хотите сейчас, но я Вас приглашаю 19-го. Я закончу через пять лет, а Вы закончите 22-го числа», - заявил он.

В конце Зеленский резко завершил разговор. «Сейчас я закончу. 19-го числа на НСК «Олимпийский». Точка. До свидания», - заявил он.





Напомним, Петр Порошенко пригласил Владимира Зеленского на дебаты на НСК «Олимпийский» 14 апреля 2019.

В свою очередь Зеленский заявляет, что дебаты с Порошенко состоятся 19 апреля на НСК «Олимпийский».

Спикер предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев заявил, что действующий Глава государства 19 апреля придет на официальные дебаты в студию Общественного телевидения, и, если «будет свободен», посетит НСК «Олимпийский», где предлагал провести дебаты Зеленский.

В ГП НСК поступили запросы от уполномоченных представителей кандидатов относительно дебатов.

11 апреля в штабе Зеленского предложили Порошенко провести дебаты в режиме телемоста в прямом эфире.