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Следственный комитет РФ объявил в розыск бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко.

Об этом заявила пресс-секретарь суда Юнона Царева, сообщает ТАСС.

«В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следственных органов об избрании в отношении А. Гриценко заочной меры пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск», - сказала представитель суда, не уточнив дату заседания.

По словам Царевой, Гриценко заочно предъявлено обвинение по двум эпизодам ч. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в сети Интернет").

По данным СК, Гриценко в 2014 году в ходе прямой трансляции телерадиокомпании "Студия 1+1" «выступил с публичным призывом к осуществлению террористической деятельности на территории РФ путем подрыва железнодорожных поездов». Второй эпизод, пояснили в СК, «связан с его призывами в эфире телеканала 112 Украина 2 июля 2017 года к осуществлению террористической деятельности на территории Москвы и Таганрога».

 
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