также в разделеВыборы
Минобороны просят проверить, «косил» ли Зеленский от армии 83
Место голосования сменили уже 156 тысяч украинцев 10
«Он под кайфом»: появилось новое видео с Зеленским и фурой 132
Нардепы и чиновники получили штрафы за нарушения на выборах 24
Порошенко и Зеленский устроили перепалку в прямом эфире 732
В штабе Порошенко заявили о непричастности к видео с Зеленским и фурой 167
Полиция усилила охрану Зеленского 60
Порошенко придет на дебаты 14 апреля, несмотря на отказ Зеленского 22
Аваков: Правоохранители продолжают фиксировать подкуп избирателей 30
Полиция открыла дело из-за видео, где Зеленского сбивает фура 204
В БПП считают новые соцопросы по выборам некорректными 103
Эпопея с дебатами: У Зеленского предлагают телемост 120
Порошенко обвинили в публикации видео, где Зеленского сбивает фура 216
КИУ нашел подозрительные взносы в отчетах 11 кандидатов 24
В Кремле прокомментировали предвыборные борды Порошенко с Путиным 98
Порошенко прокомментировал рецепт прекращения войны от Зеленского 179
Порошенко еще раз сдал анализы 27
Под офис Зеленского приехал фейковый Автомайдан 70

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко во время часа вопросов к правительству обратилась к главе МВД Арсену Авакову с требованием открыть уголовное дело на авторов, сценаристов и исполнителя главной роли сериала «Слуга народа» за эпизоды, где расстреливается парламент и проходят похороны президента, сообщает LIGA.net.

Сам Аваков при этом не присутствовал.

«Мне очень жаль, что нет сегодня здесь министра внутренних дел Арсена Авакова, так как некоторые коллеги его уже канонизировали и сказали, что он у нас почти гарант Конституции», - заявила Геращенко.

Геращенко сказала, что приветствует решение возбудить уголовное дело за ролик в интернете, где кандидата в президенты Владимира Зеленского сбивает фура, поскольку считает, что надо бороться с языком вражды.

«Но сейчас хочу, чтобы мой вопрос воспринимался, как депутатское обращение. Будет ли сегодня, также зеркально, заведено уголовное дело против авторов, сценаристов фильма «Слуга народа» и исполнителей главной роли, в которой расстреливают парламент, а затем проходят похороны президента», - сказала вице-спикер.

Напомним, по факту распространения видеоролика, в котором кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, открыто уголовное производство.

Команда Зеленского заявила, что видеоролик появился на Telegram-канале, связанном с Президентом Петром Порошенко.

В свою очередь в штабе Порошенко заявили, что не имеют отношения к видео.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

34
Теги