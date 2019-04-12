Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко во время часа вопросов к правительству обратилась к главе МВД Арсену Авакову с требованием открыть уголовное дело на авторов, сценаристов и исполнителя главной роли сериала «Слуга народа» за эпизоды, где расстреливается парламент и проходят похороны президента, сообщает LIGA.net.

Сам Аваков при этом не присутствовал.

«Мне очень жаль, что нет сегодня здесь министра внутренних дел Арсена Авакова, так как некоторые коллеги его уже канонизировали и сказали, что он у нас почти гарант Конституции», - заявила Геращенко.

Геращенко сказала, что приветствует решение возбудить уголовное дело за ролик в интернете, где кандидата в президенты Владимира Зеленского сбивает фура, поскольку считает, что надо бороться с языком вражды.

«Но сейчас хочу, чтобы мой вопрос воспринимался, как депутатское обращение. Будет ли сегодня, также зеркально, заведено уголовное дело против авторов, сценаристов фильма «Слуга народа» и исполнителей главной роли, в которой расстреливают парламент, а затем проходят похороны президента», - сказала вице-спикер.

Напомним, по факту распространения видеоролика, в котором кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, открыто уголовное производство.

Команда Зеленского заявила, что видеоролик появился на Telegram-канале, связанном с Президентом Петром Порошенко.

В свою очередь в штабе Порошенко заявили, что не имеют отношения к видео.