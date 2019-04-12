Кандидат в президенты Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Еммануэлем Макроном.
Соответствующее видео обнародовано на странице Команды Зеленского в Facebook.
«Лидер Французской Республики принял кандидата в президенты Украины в своей резиденции - Елисейском дворце в Париже», - говорится в сообщении.
Также во встрече приняли участие экс-министр финансов Александр Данилюк, бывший член НАПК Руслан Рябошапка и руководитель избирательного штаба Зеленского Иван Баканов.
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