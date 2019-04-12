также в разделеВыборы
Дебаты на «Олимпийском»: Полиции будет больше, чем во время Лиги чемпионов 10
КИУ проанализировал заявления команды Зеленского 48
Геращенко требует от Авакова открыть дело против создателей «Слуги народа» 61
Минобороны просят проверить, «косил» ли Зеленский от армии 170
Место голосования сменили уже 156 тысяч украинцев 11
«Он под кайфом»: появилось новое видео с Зеленским и фурой 171
Нардепы и чиновники получили штрафы за нарушения на выборах 25
Порошенко и Зеленский устроили перепалку в прямом эфире 822
В штабе Порошенко заявили о непричастности к видео с Зеленским и фурой 172
Полиция усилила охрану Зеленского 62
Порошенко придет на дебаты 14 апреля, несмотря на отказ Зеленского 24
Аваков: Правоохранители продолжают фиксировать подкуп избирателей 32
Полиция открыла дело из-за видео, где Зеленского сбивает фура 208
В БПП считают новые соцопросы по выборам некорректными 106
Эпопея с дебатами: У Зеленского предлагают телемост 120
Порошенко обвинили в публикации видео, где Зеленского сбивает фура 227
КИУ нашел подозрительные взносы в отчетах 11 кандидатов 25
В Кремле прокомментировали предвыборные борды Порошенко с Путиным 102

Кандидат в президенты Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Еммануэлем Макроном.

Соответствующее видео обнародовано на странице Команды Зеленского в Facebook.

«Лидер Французской Республики принял кандидата в президенты Украины в своей резиденции - Елисейском дворце в Париже», - говорится в сообщении.

Также во встрече приняли участие экс-министр финансов Александр Данилюк, бывший член НАПК Руслан Рябошапка и руководитель избирательного штаба Зеленского Иван Баканов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

29
Теги