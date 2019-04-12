Президент Петр Порошенко уволил Андрея Гордеева с должности председателя Херсонской областной государственной администрации.
Соответствующий указ №141/2019 от 12 апреля обнародован на сайте Главы государства.
«Освободить Гордеева Андрея Анатольевича от должности председателя Херсонской областной государственной администрации в соответствии с поданным им заявлением», - говорится в документе.
Другим своим указом №142/2019 от 12 апреля Президент назначил исполняющим обязанности главы ОГА Дмитрий Бутрия, который занимает должность первого заместителя председателя Херсонской ОГА.
«Временно возложить исполнение обязанностей председателя Херсонской областной государственной администрации на Бутрия Дмитрия Стефановича», - сказано в документе.
Напомним, 6 апреля глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев написал заявление об уходе.
10 апреля Кабинет Министров Украины одобрил его отставку.
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