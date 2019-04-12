Президент Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель призывают Россию к «пасхальному перемирию» на востоке Украины с 18 апреля.

Об этом они заявили 12 апреля на совместной встрече с журналистами в Берлине, передает Европейская правда.

«Во время сегодняшнего обсуждения мы поддержали пасхальное прекращение огня, оно должно вступить в силу 18 апреля при условии обеспечения его выполнения со стороны Российской Федерации», - сказал Порошенко.

Напомним, ранее спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик заявил, что Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины пришла к соглашению о необходимости объявления «пасхального перемирия».