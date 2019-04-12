Генеральный директор группы «1+1 медиа» Александр Ткаченко заявил о намерении подать в суд на Президента Петра Порошенко «за прошлые обвинения в адрес канала» и за то, что Глава государства «ворвался в эфир, частной компании, без приглашения».

Об этом Ткаченко сообщил на своей странице в Facebook.

«После того, как вы позорно ворвались к нам сегодня в эфир, частной кампании, без приглашения, пользуясь статусом Главы государства и не собирались уходить, даже несмотря на вежливые намеки ведущей занять кресло в студии… не иначе как на иск в суд от нас вы - не заработали. Ждите - в понедельник. В том числе и за прошлые обвинения в адрес «1+1», – написал он.

Напомним, 11 апреля Порошенко неожиданно приехал на эфир программы «Право на власть» на телеканале «1+1», входе которого между ним и кандидатом в президенты Владимиром Зеленский произошла перепалка.