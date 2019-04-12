также в разделеПолитика
Убийцы Гандзюк договариваются с Зеленским? 17
Порошенко уволил Гордеева с поста главы Херсонской ОГА 27
Порошенко назвал причину увольнения Степанова 58
У Макрона подтвердили встречу с Порошенко и Зеленским 50
Порошенко заявил о намерении баллотироваться в Европарламент 50
Гройсман не собирается в отставку до парламентских выборов 22
Ведущее пакистанское издание: Медведчук заявил, что его партия не поддержит во втором туре ни Порошенко, ни Зеленского 16
Порошенко поздравил Нетаньяху с победой на выборах 24
Президент: Ни к каким коррупционным схемам я не причастен 32
Порошенко о расследованиях в оборонке: Чего вы ждали три года? 128
ПАСЕ приняла решение по России 289
Максим Степанов: Я обеспечил действительно честные выборы 128
Совфед России пригрозил Украине войной на Азове 97
Мэр Черкасс обещает демонтировать билборды с Путиным 31
Геращенко: РФ сорвала заседания подгрупп в Минске 53
Аваков проголосовал против отставки Степанова 64
Соболев и Семенченко решили покинуть «Самопомич» 41
Лозовский: Медведчук теперь занимается не только российским, но и белорусским направлением 28

Министр внутренних дел Арсен Аваков допускает, что действующего Главу государства Петра Порошенко компетентные органы могут вызвать на допрос после завершения каденции его президентства относительно коррупционных дел, о которых пишут СМИ. Об этом Аваков сказал во время выступления на 12-м Киевском форуме по безопасности, сообщает УНИАН.

В частности, у него спросили о том, что Президент на время исполнения своих полномочий пользуется правом неприкосновенности, но будут ли открыты уголовные производства по истечении срока полномочий для объективной оценки в рамках досудебного расследования причастности президента к коррупционным правонарушениям, о которых пишут СМИ.

Глава МВД выразил мнение, что это риторический вопрос, ведь рядом с ним нет генерального прокурора Украины Юрия Луценко, чтобы ответить на этот вопрос. «Я не имею никаких прав. Я всего лишь политический министр. Я думаю, что, если будут основания, у нас достаточные институты, которые могут открыть производство против гражданина, который когда-то был президентом. Нормальная процедура», - подчеркнул Аваков.

«Я регулярно хожу на допросы, Арсений Яценюк (лидер партии «Народный фронт», бывший премьер-министр) регулярно ходит на допросы. Последний раз меня допрашивали о покушении на Януковича по требованию господина Януковича, которое он прислал из Москвы в 2014 году. Виноват - ответит, не виноват - будет все спокойно», - заявил Аваков.

Как ранее сообщал ForUm, Президент Украины Петр Порошенко отрицает причастность к каким-либо коррупционным схемам. 
 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
5999 грн.
116
Теги