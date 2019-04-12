Министр внутренних дел Арсен Аваков допускает, что действующего Главу государства Петра Порошенко компетентные органы могут вызвать на допрос после завершения каденции его президентства относительно коррупционных дел, о которых пишут СМИ. Об этом Аваков сказал во время выступления на 12-м Киевском форуме по безопасности, сообщает УНИАН.



В частности, у него спросили о том, что Президент на время исполнения своих полномочий пользуется правом неприкосновенности, но будут ли открыты уголовные производства по истечении срока полномочий для объективной оценки в рамках досудебного расследования причастности президента к коррупционным правонарушениям, о которых пишут СМИ.

Глава МВД выразил мнение, что это риторический вопрос, ведь рядом с ним нет генерального прокурора Украины Юрия Луценко, чтобы ответить на этот вопрос. «Я не имею никаких прав. Я всего лишь политический министр. Я думаю, что, если будут основания, у нас достаточные институты, которые могут открыть производство против гражданина, который когда-то был президентом. Нормальная процедура», - подчеркнул Аваков.

«Я регулярно хожу на допросы, Арсений Яценюк (лидер партии «Народный фронт», бывший премьер-министр) регулярно ходит на допросы. Последний раз меня допрашивали о покушении на Януковича по требованию господина Януковича, которое он прислал из Москвы в 2014 году. Виноват - ответит, не виноват - будет все спокойно», - заявил Аваков.

Как ранее сообщал ForUm, Президент Украины Петр Порошенко отрицает причастность к каким-либо коррупционным схемам.

