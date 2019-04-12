Президент Украины Петр Порошенко обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель вопрос продолжения работы нормандского формата для прекращения российской агрессии против Украины, освобождения украинских заложников и имплементации Минских договоренностей.

Об этом он сказал во время встречи с представителями средств массовой информации по итогам переговоров с Меркель, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Сразу же после президентских выборов, я готов буду при поддержке и госпожи канцлера, и господина президента Макрона инициировать саммит в нормандской формате для того, чтобы не терять ни одного дня и обсудить на саммите Нормандского формата и освобождение заложников и украинских военнопленных. И обсудить формат миссии миротворцев, «голубых касок» ООН. И имплементацию Минских договоренностей, включая и сферу безопасности, и с политическим форматом», - сказал Порошенко и поблагодарил канцлера Германии за поддержку этих предложений.

В свою очередь Меркель подчеркнула: «Я считаю, что этот формат себя полностью оправдал».

«Что касается комбинации с трехсторонней контактной группой, я считаю, что нам нужно дальше работать в этом формате. Это не формат, который исключает другие», - сказала она и добавила, что в вопросах Нормандского формата в ЕС всегда тесно сотрудничали с США.

«Этот формат себя оправдал в этих чрезвычайно сложных условиях. Я думаю, его нужно продолжить», - сказала Меркель.