также в разделеПолитика
Меркель объяснила, почему пригласила в Берлин Порошенко, а не Зеленского 4
Порошенко и Меркель договорились о «пасхальном перемирии» 9
Убийцы Гандзюк договариваются с Зеленским? 50
Порошенко уволил Гордеева с поста главы Херсонской ОГА 43
Аваков: После завершения каденции Порошенко могут вызвать на допрос 194
Порошенко назвал причину увольнения Степанова 84
У Макрона подтвердили встречу с Порошенко и Зеленским 56
Порошенко заявил о намерении баллотироваться в Европарламент 54
Гройсман не собирается в отставку до парламентских выборов 27
Ведущее пакистанское издание: Медведчук заявил, что его партия не поддержит во втором туре ни Порошенко, ни Зеленского 19
Порошенко поздравил Нетаньяху с победой на выборах 24
Президент: Ни к каким коррупционным схемам я не причастен 32
Порошенко о расследованиях в оборонке: Чего вы ждали три года? 146
ПАСЕ приняла решение по России 300
Максим Степанов: Я обеспечил действительно честные выборы 130
Совфед России пригрозил Украине войной на Азове 97
Мэр Черкасс обещает демонтировать билборды с Путиным 35
Геращенко: РФ сорвала заседания подгрупп в Минске 54

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель вопрос продолжения работы нормандского формата для прекращения российской агрессии против Украины, освобождения украинских заложников и имплементации Минских договоренностей.

Об этом он сказал во время встречи с представителями средств массовой информации по итогам переговоров с Меркель, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Сразу же после президентских выборов, я готов буду при поддержке и госпожи канцлера, и господина президента Макрона инициировать саммит в нормандской формате для того, чтобы не терять ни одного дня и обсудить на саммите Нормандского формата и освобождение заложников и украинских военнопленных. И обсудить формат миссии миротворцев, «голубых касок» ООН. И имплементацию Минских договоренностей, включая и сферу безопасности, и с политическим форматом», - сказал Порошенко и поблагодарил канцлера Германии за поддержку этих предложений.

В свою очередь Меркель подчеркнула: «Я считаю, что этот формат себя полностью оправдал».

«Что касается комбинации с трехсторонней контактной группой, я считаю, что нам нужно дальше работать в этом формате. Это не формат, который исключает другие», - сказала она и добавила, что в вопросах Нормандского формата в ЕС всегда тесно сотрудничали с США.

«Этот формат себя оправдал в этих чрезвычайно сложных условиях. Я думаю, его нужно продолжить», - сказала Меркель.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

44
Теги