также в разделеВыборы
Геращенко требует от Авакова открыть дело против создателей «Слуги народа» 5
Место голосования сменили уже 156 тысяч украинцев 10
«Он под кайфом»: появилось новое видео с Зеленским и фурой 109
Нардепы и чиновники получили штрафы за нарушения на выборах 24
Порошенко и Зеленский устроили перепалку в прямом эфире 553
В штабе Порошенко заявили о непричастности к видео с Зеленским и фурой 164
Полиция усилила охрану Зеленского 59
Порошенко придет на дебаты 14 апреля, несмотря на отказ Зеленского 22
Аваков: Правоохранители продолжают фиксировать подкуп избирателей 30
Полиция открыла дело из-за видео, где Зеленского сбивает фура 204
В БПП считают новые соцопросы по выборам некорректными 101
Эпопея с дебатами: У Зеленского предлагают телемост 104
Порошенко обвинили в публикации видео, где Зеленского сбивает фура 210
КИУ нашел подозрительные взносы в отчетах 11 кандидатов 24
В Кремле прокомментировали предвыборные борды Порошенко с Путиным 97
Порошенко прокомментировал рецепт прекращения войны от Зеленского 176
Порошенко еще раз сдал анализы 27
Под офис Зеленского приехал фейковый Автомайдан 70

В Верховной Раде передали запрос в Министерство обороны, чтобы узнать дезертировал ли кандидат в президенты Владимир Зеленский в 2014 году от армии, в министерстве ответили, что проверят.

Соответствующий запрос во время часа вопросов к правительству озвучила нардеп от «Народного фронта» Татьяна Чорновол, сообщает «Украинская правда».

«В СМИ прошла тревожная информация, что один из кандидатов не готов брать на себя функции защитника, речь идет о том, что якобы в 2014 году господин Зеленский отказался от призыва, то есть отказался выполнять функции защитника», - сказала она.

По словам депутата, надо подтвердить или опровергнуть эту информацию как можно быстрее.

«Уклонение от воинской обязанности - это уголовное дело. Хотелось бы услышать, если это правда, возбуждено ли по этому вопросу уголовное дело, ведь речь идет о таком преступлении как дезертирство», - резюмировала Чорновол и передала запрос.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
5999 грн.
52
Теги