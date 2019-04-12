Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» объяснил, почему был уволен глава Одесской ОГА Максим Степанов, сообщает УНИАН.

Сам Степанов в студии заявил, что связывает свое увольнение с результатами первого тура выборов в Одесской области.

«И заявление по собственному желанию я не писал», - подчеркнул экс-чиновник.

В ответ Порошенко сказал, что причин для увольнения несколько, в частности падение Одесской области в рейтинге регионов. «Относительно причин увольнения. Их много, в том числе и то, что Одесская область упала больше всего в рейтинге областей Украины – на 8 позиций. И занимает 3 с конца место. Есть и другая позиция, относительно эффективности использования средств, потому что на Одесскую область шло приоритетное финансирования, в том числе и на дорожное строительство, миллионы гривен, и господин Степанов это знает», - сказал он.

Порошенко добавил, что должен принимать голосование людей и сделать соответствующие выводы. «Глава ОГА - это политическая должность. И та оценка, которую дали избиратели в Одесской области действующей власти, это не только оценка президенту, но и работе главе ОГА», - добавил он.



Как сообщал ForUm, 8 апреля на сайте президента был обнародован датированный 6 апреля указ об отстранении Степанова. Причина решения в документе не указывалась.

После этого Степанов заявил, что не намерен уходить в отставку и Порошенко якобы превысил полномочия, принимая соответствующее решение.

10 апреля Кабинет Министров одобрил решение об отставке Степанова.

Он был назначен председателем Одесской ОГА в январе 2017 года.