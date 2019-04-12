Центральная избирательная комиссия определила очередность предоставления эфирного времени кандидатам на пост президента Украины для предвыборной агитации за счет и в пределах средств госбюджета.

Об этом сообщает пресс-служба Комиссии.

«Комиссия определила очередность предоставления эфирного времени кандидатам на пост Президента Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко на общественно-политическом общенациональном канале Общественного телевидения и общественно-политическом общенациональном канале Общественного радио НОТУ для проведения предвыборной агитации во время повторного голосования 21 апреля. Эфирное время кандидатам предоставлено 18 апреля в следующей очередности: Зеленскому – с 20:00 до 20:30, Порошенко - с 20:51 до 21:21. А на общественно-политическом общенациональном канале Общественного радио - 17 апреля Зеленскому - с 19:00 до 19:30, Порошенко - с 20:00 до 20:30.