также в разделеВыборы
Макрон принял команду Зеленского в Париже 65
Дебаты на «Олимпийском»: Полиции будет больше, чем во время Лиги чемпионов 15
КИУ проанализировал заявления команды Зеленского 59
Геращенко требует от Авакова открыть дело против создателей «Слуги народа» 65
Минобороны просят проверить, «косил» ли Зеленский от армии 188
Место голосования сменили уже 156 тысяч украинцев 12
«Он под кайфом»: появилось новое видео с Зеленским и фурой 178
Нардепы и чиновники получили штрафы за нарушения на выборах 25
Порошенко и Зеленский устроили перепалку в прямом эфире 834
В штабе Порошенко заявили о непричастности к видео с Зеленским и фурой 174
Полиция усилила охрану Зеленского 63
Порошенко придет на дебаты 14 апреля, несмотря на отказ Зеленского 26
Аваков: Правоохранители продолжают фиксировать подкуп избирателей 37
Полиция открыла дело из-за видео, где Зеленского сбивает фура 209
В БПП считают новые соцопросы по выборам некорректными 106
Эпопея с дебатами: У Зеленского предлагают телемост 120
Порошенко обвинили в публикации видео, где Зеленского сбивает фура 251
КИУ нашел подозрительные взносы в отчетах 11 кандидатов 25

Центральная избирательная комиссия определила очередность предоставления эфирного времени кандидатам на пост президента Украины для предвыборной агитации за счет и в пределах средств госбюджета.

Об этом сообщает пресс-служба Комиссии.

«Комиссия определила очередность предоставления эфирного времени кандидатам на пост Президента Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко на общественно-политическом общенациональном канале Общественного телевидения и общественно-политическом общенациональном канале Общественного радио НОТУ для проведения предвыборной агитации во время повторного голосования 21 апреля. Эфирное время кандидатам предоставлено 18 апреля  в следующей очередности: Зеленскому – с 20:00 до 20:30, Порошенко - с 20:51 до 21:21. А на общественно-политическом общенациональном канале Общественного радио - 17 апреля Зеленскому - с 19:00 до 19:30, Порошенко - с 20:00 до 20:30.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги