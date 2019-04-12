Канцлер Германии Ангела Меркель пригласила на сегодняшнюю встречу в Берлине действующего Президента Украины Петра Порошенко, потому что для нее важен диалог с ним.

«Я решила пригласить господина Президента. Я с ним постоянно общаюсь, недавно мы виделись на Мюнхенской сфере безопасности конференции. Мы постоянно встречаемся и у нас постоянный обмен», - сказала Меркель во время встречи с представителями средств массовой информации по итогам переговоров с Порошенко.

«Во времена, когда мы имеем выборы, я также решила его пригласить, поскольку для меня важен с ним диалог», - подчеркнула Меркель, отвечая на вопрос, почему сегодня она проводит встречу с Порошенко, хотя во второй тур президентских выборов в Украине вышел и другой кандидат.

«Я хочу подчеркнуть, что во втором туре есть два победителя - те кандидаты. И это, в том числе и Петр Порошенко. И это выбор украинского народа, который надо уважать», - сказал он, также комментируя вопрос.

По словам Президента, тот факт, что несистемные политики получают определенные результаты, есть и примером некоторых европейских стран и не является чем-то особенным.

«Нужно бороться за голоса избирателей, нужно начертить очень важную программу. И именно этим мы сейчас и занимаемся для того, чтобы иметь дебаты. Для того чтобы украинцы не «покупали кота в мешке» и для того, чтобы они делали сознательный выбор. Поддерживали реального, а не виртуального кандидата», - сказал Порошенко.