МВД не получало обращений от лиц, которые видели в эпизодах «Слуга народа» угрозы для собственной жизни и здоровья, сообщает пресс-служба ведомства.

«Основная задача полиции – профилактика преступности, предупреждение преступления. На сегодняшний день ни МВД, ни Национальная полиция Украины не получали никаких заявлений и сообщений от граждан, которые увидели в эпизодах телесериала «Слуга народа» угрозы для собственной жизни и здоровья. В случае если такие сообщения поступят, они будут зарегистрированы в соответствии с нормами действующего законодательства и получат оценку правоохранительных органов», - заявил замминистра Вадим Троян, добавив, что по распространенной информации о таких угрозах штабом кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского открыто уголовное производство по ст. 346 «Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля» Уголовного кодекса Украины.

Троян также сообщил, что во время избирательного процесса с 1 декабря 2018 Национальной полицией зарегистрировано более 8,4 тыс. случаев нарушений избирательного процесса, открыто 365 уголовных производств и составлен 756 административных протоколов.

Напомним, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко обратилась в Министерство внутренних дел с требованием открыть уголовное дело на авторов, сценаристов и исполнителя главной роли сериала «Слуга народа» за эпизоды, где расстреливается парламент и проходят похороны президента.

Ранее по факту распространения видеоролика, в котором кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, открыто уголовное производство.

Команда Зеленского заявила, что видеоролик появился на Telegram-канале, связанном с Президентом Петром Порошенко.

В штабе Порошенко заявили, что не имеют отношения к видео.