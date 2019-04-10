Кандидат в президенты Владимир Зеленский не придет сегодня сдавать анализы экспертам VADA (Добровольная антидопинговая ассоциация).

Как рассказал BBC News Украина политический консультант кандидата Дмитрий Разумков, Владимир Зеленский уже сдал анализы.

«Был вопрос в сдаче анализов - анализы сдали. Кто уже как сдал: кто сдавал в непонятном медпункте, а кто-то - в лаборатории», - сказал он.

Господин Разумков считает, что «дальше надо уже не анализы сдавать, а идти на дебаты».

По его словам, Зеленский готовится к дебатам 19 апреля на НСК «Олимпийский».

Напомним, экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко призвал кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского приехать в среду, 10 апреля, на стадион НСК «Олимпийский» для сдачи анализов.

Кандидат в президенты, действующий Глава государства Петр Порошенко намерен сегодня сдать анализы представителям VADA.

Как известно, 5 апреля в 09:00 Порошенко сдал анализы в медпункте НСК «Олимпийский». Результаты экспресс-теста были обнародованы менее чем через час.

Часом ранее Зеленский сдал анализы в диагностическом центре Eurolab.

Ранее в обращении к Порошенко Зеленский заявил, что анализы необходимо сдать, чтобы доказать украинцам, что среди кандидатов в президенты «нет ни алкоголиков, ни наркоманов».

Позже на его странице в Facebook были обнародованы документы с результатами анализов, в которых отмечается, что в крови Зеленского наркотические вещества не обнаружены.

Стоит отметить, что изначально был обнародован документ, в котором указана дата взятия материала – 2 апреля. Спустя несколько минут была размещена новая фотокопия документа, но уже с датой 5 апреля.

Порошенко заявил о готовности пройти тест во Всемирном антидопинговом агентстве (World Anti-Doping Agency, WADA) по предложению украинского боксера, экс-чемпиона мира Владимир Кличко.

В штабе Зеленского заявили, что он больше не будет сдавать анализы.