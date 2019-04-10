Кандидат в президенты Владимир Зеленский не придет сегодня сдавать анализы экспертам VADA (Добровольная антидопинговая ассоциация).
Как рассказал BBC News Украина политический консультант кандидата Дмитрий Разумков, Владимир Зеленский уже сдал анализы.
«Был вопрос в сдаче анализов - анализы сдали. Кто уже как сдал: кто сдавал в непонятном медпункте, а кто-то - в лаборатории», - сказал он.
Господин Разумков считает, что «дальше надо уже не анализы сдавать, а идти на дебаты».
По его словам, Зеленский готовится к дебатам 19 апреля на НСК «Олимпийский».
Напомним, экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко призвал кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского приехать в среду, 10 апреля, на стадион НСК «Олимпийский» для сдачи анализов.
Кандидат в президенты, действующий Глава государства Петр Порошенко намерен сегодня сдать анализы представителям VADA.
Как известно, 5 апреля в 09:00 Порошенко сдал анализы в медпункте НСК «Олимпийский». Результаты экспресс-теста были обнародованы менее чем через час.
Часом ранее Зеленский сдал анализы в диагностическом центре Eurolab.
Ранее в обращении к Порошенко Зеленский заявил, что анализы необходимо сдать, чтобы доказать украинцам, что среди кандидатов в президенты «нет ни алкоголиков, ни наркоманов».
Позже на его странице в Facebook были обнародованы документы с результатами анализов, в которых отмечается, что в крови Зеленского наркотические вещества не обнаружены.
Стоит отметить, что изначально был обнародован документ, в котором указана дата взятия материала – 2 апреля. Спустя несколько минут была размещена новая фотокопия документа, но уже с датой 5 апреля.
Порошенко заявил о готовности пройти тест во Всемирном антидопинговом агентстве (World Anti-Doping Agency, WADA) по предложению украинского боксера, экс-чемпиона мира Владимир Кличко.
В штабе Зеленского заявили, что он больше не будет сдавать анализы.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время