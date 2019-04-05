также в разделеВыборы
НСК еще не знает, сколько будут стоить дебаты 14
Порошенко сдал анализы на «Олимпийском» 53
Зеленский сдал анализы 96
Порошенко – Зеленскому: Будьте мужиком, приходите на дебаты 81
У Порошенко заявили, что никаких политических условий для дебатов быть не может 52
ЦИК призвала кандидатов не нарушать закон, превращая дебаты в агитацию 41
НОТУ уже назвало модераторов дебатов 61
Зеленский отказался сдавать анализы в «Олимпийском» 450
В ОБСЕ раскритиковали процедуру смены места голосования в Украине 43
Порошенко зовет Зеленского вместе сдать анализы 2352
Притула предложил бесплатно провести дебаты на «Олимпийском» 90
ЦИК: Дебаты на «Олимпийском» будут предвыборной агитацией 92
Общественное начало переговоры с кандидатами в президенты о дебатах 82
Общественное готово провести дебаты на «Олимпийском» 59
Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на «Олимпийском» 144
ЦИК обработала 100% протоколов 85
ЦИК приняла оригиналы протоколов со 111 избирательных округов 24
На Донетчине заявили о фальсификации на выборах: разница в 9 раз 327

В организме кандидата в президенты Украины и действующего главы государства Петр Порошенко не найдены следы алкоголя и наркотиков.

Об этом сообщил главный врач Киевской городской наркологической больницы социотерапии Владимир Ярый во время брифинга на стадионе НСК «Олимпийский», передает УНИАН.

Экспресс-тест не выявил психоактивных веществ.

Напомним, 5 апреля Президент Петр Порошенко сдал анализы в медпункте НСК «Олимпийский»

Часом ранее кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский сдал анализы в диагностическом центре Eurolab.  

Ранее в обращении к Порошенко Зеленский заявил, что анализы необходимо сдать, чтобы доказать украинцам, что среди кандидатов в президенты «нет ни алкоголиков, ни наркоманов».

В штабе Порошенко пригласили Зеленского 5 апреля совместно сдать анализы в медчасти НСК «Олимпийский».

Позже в команде шоумена заявили, что их кандидат не будет сдавать анализы в этом месте, поскольку считает, что НСК может быть заангажирован.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
2678 грн.
300
Теги