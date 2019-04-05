В организме кандидата в президенты Украины и действующего главы государства Петр Порошенко не найдены следы алкоголя и наркотиков.

Об этом сообщил главный врач Киевской городской наркологической больницы социотерапии Владимир Ярый во время брифинга на стадионе НСК «Олимпийский», передает УНИАН.

Экспресс-тест не выявил психоактивных веществ.



Напомним, 5 апреля Президент Петр Порошенко сдал анализы в медпункте НСК «Олимпийский»

Часом ранее кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский сдал анализы в диагностическом центре Eurolab.

Ранее в обращении к Порошенко Зеленский заявил, что анализы необходимо сдать, чтобы доказать украинцам, что среди кандидатов в президенты «нет ни алкоголиков, ни наркоманов».

В штабе Порошенко пригласили Зеленского 5 апреля совместно сдать анализы в медчасти НСК «Олимпийский».

Позже в команде шоумена заявили, что их кандидат не будет сдавать анализы в этом месте, поскольку считает, что НСК может быть заангажирован.