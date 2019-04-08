Президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности пройти тест во Всемирном антидопинговом агентстве (World Anti-Doping Agency, WADA) по предложению украинского боксера, экс-чемпиона мира Владимир Кличко. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина», сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Отвечая на вопрос об инициативе Владимира Кличко о прохождении проверки кандидатами в президенты во Всемирном антидопинговом агентстве, Порошенко отметил, что готов это сделать.

По словам Президента, это очень принципиально и важно, что самая авторитетная в мире международная организация допингового контроля, которая обеспечила вывод «на чистую воду» и российского допингового агентства, и снятие России с большинства спортивных соревнований, будет привлечена к этому.

«Авторитет этой организации вообще не вызывает никакого сомнения ни у одного представителя во всем мире», - сказал Порошенко.

Ранее Кличко назвал смешной быструю публикацию в соцсетях результатов анализов Петра Порошенко и Владимира Зеленского, объяснив, что процедура занимает как минимум 48 часов.

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Напомним, 5 апреля в 09:00 Президент Петр Порошенко сдал анализы в медпункте НСК «Олимпийский». Результаты экспресс-теста были обнародованы менее чем через час.

Часом ранее кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский сдал анализы в диагностическом центре Eurolab.

Ранее в обращении к Порошенко Зеленский заявил, что анализы необходимо сдать, чтобы доказать украинцам, что среди кандидатов в президенты «нет ни алкоголиков, ни наркоманов».

Позже на его странице в Facebook были обнародованы документы с результатами анализов, в которых отмечается, что в крови Зеленского наркотические вещества не обнаружены.

Стоит отметить, что изначально был обнародован документ, в котором указана дата взятия материала – 2 апреля.

Спустя несколько минут была размещена новая фотокопия документа, но уже с датой 5 апреля.