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Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский приехал сдавать анализы в диагностический центр Eurolab в Киеве.

Об этом сообщается на странице Зекоманды в Facebook.

Ранее в обращении к Порошенко Зеленский заявил, что анализы необходимо сдать, чтобы доказать украинцам, что среди кандидатов в президенты «нет ни алкоголиков, ни наркоманов».

В штабе Порошенко пригласили Зеленского 5 апреля совместно сдать анализы в медчасти НСК «Олимпийский».

Позже в команде шоумена заявили, что их кандидат не будет сдавать анализы в этом месте, поскольку считает, что НСК может быть заангажирован.
ForUm

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