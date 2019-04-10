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Кандидат в президенты, действующий Глава государства Петр Порошенко намерен сегодня в Национальном спортивном комплексе «Олимпийский» сдать анализы в рамках предвыборной кампании представителям антидопинговой организации VADA (Voluntary Anti-Doping Association), которые приехали в Киев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, ориентировочно Порошенко сдаст анализы после 15:00.

Напомним, экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко призвал кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского приехать в среду, 10 апреля, на стадион НСК «Олимпийский» для сдачи анализов.

 


 
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