Кандидат в президенты, действующий Глава государства Петр Порошенко намерен сегодня в Национальном спортивном комплексе «Олимпийский» сдать анализы в рамках предвыборной кампании представителям антидопинговой организации VADA (Voluntary Anti-Doping Association), которые приехали в Киев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, ориентировочно Порошенко сдаст анализы после 15:00.

Напомним, экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко призвал кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского приехать в среду, 10 апреля, на стадион НСК «Олимпийский» для сдачи анализов.



