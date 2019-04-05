Кандидат в президенты Владимир Зеленский обнародовал результаты анализов на наркотические вещества.

В документах, обнародованных на его странице в Facebook, отмечается, что в крови Зеленского наркотические вещества не обнаружены.

Стоит отметить, что изначально был обнародован документ, в котором указана дата взятия материала – 2 апреля.

Спустя несколько минут была размещена новая фотокопия документа, но уже с датой 5 апреля.

Также отмечается, что биоматериалы кандидата отправят для дополнительного анализа в испанскую клинику.

Напомним, сегодня в 09:00 Президент Петр Порошенко сдал анализы в медпункте НСК «Олимпийский».

Главный врач Киевской городской наркологической больницы социотерапии Владимир Ярый заявил, что в организме действующего Главы государства не найдены следы алкоголя и наркотиков.

Часом ранее кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский сдал анализы в диагностическом центре Eurolab.

Ранее в обращении к Порошенко Зеленский заявил, что анализы необходимо сдать, чтобы доказать украинцам, что среди кандидатов в президенты «нет ни алкоголиков, ни наркоманов».

В штабе Порошенко пригласили Зеленского 5 апреля совместно сдать анализы в медчасти НСК «Олимпийский».

Позже в команде шоумена заявили, что их кандидат не будет сдавать анализы в этом месте, поскольку считает, что НСК может быть заангажирован.