Кандидат в президенты, действующий Глава государства Петр Порошенко будет ждать своего оппонента Владимира Зеленского для дебатов на НСК «Олимпийский» 14 апреля, а вечером 19 апреля пойдет на официальные дебаты на Общественное телевидение.

Об этом заявил пресс-секретарь избирательного штаба Порошенко Олег Медведев на брифинге 10 апреля, сообщает «Украинская правда».

«Закон предусматривает обязательность дебатов на общественном телевидении в последнюю пятницу. Поэтому 19 апреля мы точно знаем, что будет в графике Порошенко на 20:00: он должен в это время прибыть на Общественное телевидение. И он там точно будет, так как участия в таких дебатах во втором туре четко требует закон «О выборах президента Украины», – сказал он.

«Петр Порошенко так же прибудет на дебаты с Владимиром Зеленским 14 апреля в 14 часов 14 минут на НСК «Олимпийский». И еще раз настойчиво повторяет свое приглашение к Зеленскому не бояться дебатов, не избегать – прийти и за неделю до выборов в прямой трансляции, на глазах у всего общества раскрыть свою неизвестную позицию по актуальным вопросам, стратегии развития Украины», – заявил Медведев.

«Порошенко так же готов в другой день – возможно, и 19-го числа, прибыть на дебаты на стадионе, как предлагает Зеленский. Но приглашение Зеленского не должно совпадать по времени с тем временем, в которое закон требует от кандидатов быть на дебатах на Общественном телевидении», – добавил спикер штаба Порошенко.

Напомним, Петр Порошенко пригласил Владимира Зеленского на дебаты на НСК «Олимпийский» 14 апреля 2019.

В свою очередь Зеленский заявляет, что дебаты с Порошенко состоятся 19 апреля на НСК «Олимпийский».

Спикер предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев заявил, что действующий Глава государства 19 апреля придет на официальные дебаты в студию Общественного телевидения, и, если «будет свободен», посетит НСК «Олимпийский», где предлагал провести Зеленский.

Нацполиция начала готовиться к обеспечению общественного порядка во время дебатов на стадионе «Олимпийский».

В ГП НСК поступили запросы от уполномоченных представителей кандидатов относительно дебатов.